Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске

Благодаря оперативным действиям Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Пятигорске удалось сорвать планировавшийся террористический акт.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержан выходец из Центральной Азии, связанный с международной террористической организацией, запрещенной в РФ. Предполагалось, что он совершит нападение на один из городских развлекательных центров.

У задержанного изъяты самодельные зажигательные смеси. По версии следствия, после теракта он планировал отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Против задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.