Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске
Благодаря оперативным действиям Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Пятигорске удалось сорвать планировавшийся террористический акт.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержан выходец из Центральной Азии, связанный с международной террористической организацией, запрещенной в РФ. Предполагалось, что он совершит нападение на один из городских развлекательных центров.
У задержанного изъяты самодельные зажигательные смеси. По версии следствия, после теракта он планировал отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Против задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
Ранее в Подмосковье разоблачён военнослужащий, работавший на украинские спецслужбы. ФСБ предотвратила его попытку совершить теракт на территории воинской части Министерства обороны России. По данным следствия, он планировал использовать взрывное устройство, компоненты для которого извлекал из тайника. Провал операции произошёл в момент изъятия компонентов. У задержанного обнаружена переписка с украинским куратором, подтверждающая его сотрудничество с врагом.
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