На игле: Задержана банда из 8 россиян с жутким заданием от украинского куратора

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали восемь россиян, причастных к организации канала распространения наркотических веществ. Группировка координировалась с территории Украины, сообщили в пресс-службе в региональном УФСБ России. Обвиняемые занимались поставкой, фасовкой и распространением путём тайниковых закладок.

Деятельность крупного канала распространения наркотиков была пресечена на территории ДНР. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР

«В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР», — говорится в сообщении.

В результате обысков, в местах проживания фигурантов было обнаружено и изъято более 23 килограммов синтетических наркотиков. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР уже возбуждены два уголовных дела.

«Забирал закладки и в дальнейшем их раскладывал, объёмом по килограмму. Целью магазинов, на которые я работал, была не только обогатиться, но и произвести наркотизацию населения Донецкой Народной Республики», — сказал один из задержанных.