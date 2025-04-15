На игле: Задержана банда из 8 россиян с жутким заданием от украинского куратора
ФСБ: В ДНР пресекли деятельность наркогруппировки, координировавшейся с Украины
На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали восемь россиян, причастных к организации канала распространения наркотических веществ. Группировка координировалась с территории Украины, сообщили в пресс-службе в региональном УФСБ России. Обвиняемые занимались поставкой, фасовкой и распространением путём тайниковых закладок.
Деятельность крупного канала распространения наркотиков была пресечена на территории ДНР. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР
«В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР», — говорится в сообщении.
В результате обысков, в местах проживания фигурантов было обнаружено и изъято более 23 килограммов синтетических наркотиков. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР уже возбуждены два уголовных дела.
«Забирал закладки и в дальнейшем их раскладывал, объёмом по килограмму. Целью магазинов, на которые я работал, была не только обогатиться, но и произвести наркотизацию населения Донецкой Народной Республики», — сказал один из задержанных.
Ранее стало известно, что в Шереметьево пресекли контрабанду, которую привезли из Турции. Мужчина задержали с золотой цепью весом 2 килограмма. Иностранец заявил, что это его личное украшение. В результате экспертизы выяснилось, что цепь сделала из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием.
Telegram / Штаб Обороны ДНР