В Шереметьево задержали иностранца, который вёз в Турцию 2-килограммовую золотую цепь
В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду цепи из золота на 8,6 млн рублей
В Шереметьево задержали иностранца, который вёз в Турцию 2-килограммовую золотую цепь. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду золотой цепи весом 2 килограмма в Стамбул. Стоимость цепи составила 8,6 миллионов рублей, рассказала Life.ru ФТС России.
Таможенники пресекли контрабанду золотой цепи. Видео © Предоставлено Life.ru
Контрабанду инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля. Мужчина заявил, что это его личная вещь и её стоимость он не знает. Экспертиза установила, что цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием.
Цепь из золота. Фото © Предоставлено Life.ru
Было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до миллиона рублей.
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