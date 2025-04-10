Голову крокодила нашли в багаже прилетевшего из Таиланда российского туриста

В Омском аэропорту таможенники обнаружили в багаже вернувшегося из Таиланда российского туриста высушенную голову крокодила. Этот необычный «сувенир» был найден с помощью рентгеновского аппарата во время проверки багажа пассажиров, прилетевших из Пхукета. Владелец заявил, что приобрёл предмет для своей личной коллекции и не знал о необходимости декларирования и получения разрешительных документов на ввоз черепа пресмыкающегося, который находится под угрозой исчезновения.

В аэропорту Омска обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда. Обложка © ФТС России

«Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС», — рассказала начальник пресс-службы Сибирского таможенного управления Евгения Кузнецова.

В связи с этим возбуждены два административных дела: по статье 16.3 КоАП РФ (за несоблюдение запретов и ограничений) и части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (за недекларирование товаров). Правонарушителю грозит штраф и конфискация находки.