Фото и личные предметы: Слуцкий раскрыл, какие экспонаты покажут в новом музее Жириновского
Депутат Слуцкий: В 2026 году в Москве откроется музей, посвящённый Жириновскому
Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
В 2026 году в Москве к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского откроется музей, посвящённый политику. Об этом сообщил лидер партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, уникальная экспозиция будет включать редкие документы, архивные фотографии. Кроме того, гости музея смогут увидеть предметы из личной коллекции Жириновского.
«С её [экспозиции] помощью постараемся раскрыть образ Владимира Вольфовича с неизвестных и неожиданных сторон, показать историю его успеха и тот сложный путь, который он прошёл, став в итоге крупным государственным деятелем и исторической личностью», — подчеркнул Слуцкий в беседе с aif.ru.
Напомним, что Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года от двусторонней пневмонии. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в конце 2024-го анонсировал старт съёмок сериала о жизни Жириновского.