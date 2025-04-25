Фото и личные предметы: Слуцкий раскрыл, какие экспонаты покажут в новом музее Жириновского

В 2026 году в Москве к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского откроется музей, посвящённый политику. Об этом сообщил лидер партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, уникальная экспозиция будет включать редкие документы, архивные фотографии. Кроме того, гости музея смогут увидеть предметы из личной коллекции Жириновского.