В Госдуме нашли способ сократить количество «пьяных» ДТП

В Росси хотят сделать специальную страховку для «трезвых водителей», чтобы они получили возможность управлять машиной вне зависимости от полиса владельца. Такая мера предусматривает введение индивидуальной ответственности для автомобилистов, сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с 360.ru.

Услуга «Трезвый водитель», позволяющая другому человеку управлять автомобилем владельца в состоянии опьянения, не получила широкого распространения. Основной причиной этого является юридический аспект: в случае дорожно-транспортного происшествия ответственность за случившееся несёт именно собственник.

Чернышов предложил ввести специальный страховой полис, который будет покрывать индивидуальную ответственность непосредственно «трезвого водителя». По его словам, это снизит риски для владельцев автомобилей и создаст благоприятные условия для развития данной услуги на рынке.

Повышение востребованности подобных услуг может способствовать сокращению числа ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей. Согласно статистике, в настоящее время до 10% всех аварий происходят именно по этой причине.

«Данную инициативу я направил в Центральный Банк России. В течение 30 дней она будет рассмотрена», — добавил он, отметив, что принять идею могут уже в этом году.