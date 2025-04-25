Двое мужчин погибли, один тяжело ранен из-за атаки дрона ВСУ в Белгородском приграничье
Гладков: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области
Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Украинский беспилотник нанёс удар по участку дороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, целью атаки стал легковой автомобиль.
«Случилось самое страшное — двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Трудно подобрать слова, чтобы описать ту боль, которую испытывают сейчас родные. Примите от меня и от всех жителей нашей Белгородчины самые искренние соболезнования», — написал он.
Тяжёлые осколочные ранения грудной клетки, рук и ног получил брат одного из погибших. Он был экстренно доставлен в больницу в критическом состоянии.
Ранее храмовый комплекс Новый Иерусалим загорелся под Белгородом после атаки ВСУ. Гладков назвал действия украинской армии целенаправленными. Он отметил, что, несмотря на разрушения храма, вера в окончательной Победе остаётся крепкой.