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Опубликовано 25 апреля 2025, 15:05

Двое мужчин погибли, один тяжело ранен из-за атаки дрона ВСУ в Белгородском приграничье

Гладков: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Украинский беспилотник нанёс удар по участку дороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, целью атаки стал легковой автомобиль.

«Случилось самое страшное — двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Трудно подобрать слова, чтобы описать ту боль, которую испытывают сейчас родные. Примите от меня и от всех жителей нашей Белгородчины самые искренние соболезнования», — написал он.

Тяжёлые осколочные ранения грудной клетки, рук и ног получил брат одного из погибших. Он был экстренно доставлен в больницу в критическом состоянии.

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла председатель избиркома
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла председатель избиркома

Ранее храмовый комплекс Новый Иерусалим загорелся под Белгородом после атаки ВСУ. Гладков назвал действия украинской армии целенаправленными. Он отметил, что, несмотря на разрушения храма, вера в окончательной Победе остаётся крепкой.

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Алена Пенчугина
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