Двое мужчин погибли, один тяжело ранен из-за атаки дрона ВСУ в Белгородском приграничье

Украинский беспилотник нанёс удар по участку дороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, целью атаки стал легковой автомобиль.

«Случилось самое страшное — двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Трудно подобрать слова, чтобы описать ту боль, которую испытывают сейчас родные. Примите от меня и от всех жителей нашей Белгородчины самые искренние соболезнования», — написал он.