Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что ракета, использованная при атаке на военней объект в Киеве 24 апреля, была оснащена деталями, произведёнными в разных странах. По словам главаря киевского режима, большая часть компонентов принадлежала американским компаниям.

«Ракета <...> содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран, и большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — заявил Зеленский.