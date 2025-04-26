Зеленский утверждает, что ракета, поразившая Киев, содержала детали из США
Зеленский: Ракета, поразившая Киев, содержала не менее 116 американских деталей
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что ракета, использованная при атаке на военней объект в Киеве 24 апреля, была оснащена деталями, произведёнными в разных странах. По словам главаря киевского режима, большая часть компонентов принадлежала американским компаниям.
«Ракета <...> содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран, и большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — заявил Зеленский.
Напомним, 24 апреля ВС РФ совершили самый масштабный удар по Киеву за всё время спецоперации. Были зафиксированы десятки пусков баллистических и крылатых ракет. Утверждается, что массированной атаке предшествовал налёт порядка 40 беспилотников «Герань».