Киев в огне: Ночная атака ВС РФ оказалась самой мощной с начала СВО

Российские силы нанесли один из самых масштабных ударов по Киеву за всё время конфликта, сообщает Telegram-канал «Wargonzo» со ссылкой на украинские источники.

По их данным, были зафиксированы десятки пусков баллистических и крылатых ракет. Утверждается, что массированной атаке предшествовал налёт порядка 40 беспилотников «Герань».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары достигли Кировограда, а в районе Черкасс была атакована тренировочная база ВСУ.