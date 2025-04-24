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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 08:14
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Киев в огне: Ночная атака ВС РФ оказалась самой мощной с начала СВО

Wargonzo: Удар по Киеву стал самым мощным с начала СВО

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Российские силы нанесли один из самых масштабных ударов по Киеву за всё время конфликта, сообщает Telegram-канал «Wargonzo» со ссылкой на украинские источники.

По их данным, были зафиксированы десятки пусков баллистических и крылатых ракет. Утверждается, что массированной атаке предшествовал налёт порядка 40 беспилотников «Герань».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары достигли Кировограда, а в районе Черкасс была атакована тренировочная база ВСУ.

Как передаёт «Военная Хроника», ракеты «Калибр» были выпущены по Киеву, Днепру и другим военным объектам. Однако эти данные официально не подтверждены, и Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.

Дроны и ракеты: Российские силы обрушили на Киев шквал ударов
Дроны и ракеты: Российские силы обрушили на Киев шквал ударов

Ранее в Госдуме призвали армию не сбавлять наступательный порыв из-за отказа Украины от 20% земель. Американская газета New York Post узнала от высокопоставленного представителя администрации президента США, что Киев готов отказаться от земель «де-факто», если Вашингтон не признает это «де-юре».

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Марина Фещенко
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