Киев в огне: Ночная атака ВС РФ оказалась самой мощной с начала СВО
Wargonzo: Удар по Киеву стал самым мощным с начала СВО
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Российские силы нанесли один из самых масштабных ударов по Киеву за всё время конфликта, сообщает Telegram-канал «Wargonzo» со ссылкой на украинские источники.
По их данным, были зафиксированы десятки пусков баллистических и крылатых ракет. Утверждается, что массированной атаке предшествовал налёт порядка 40 беспилотников «Герань».
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары достигли Кировограда, а в районе Черкасс была атакована тренировочная база ВСУ.
Как передаёт «Военная Хроника», ракеты «Калибр» были выпущены по Киеву, Днепру и другим военным объектам. Однако эти данные официально не подтверждены, и Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.
Ранее в Госдуме призвали армию не сбавлять наступательный порыв из-за отказа Украины от 20% земель. Американская газета New York Post узнала от высокопоставленного представителя администрации президента США, что Киев готов отказаться от земель «де-факто», если Вашингтон не признает это «де-юре».