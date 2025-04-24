Дроны и ракеты: Российские силы обрушили на Киев шквал ударов
По Киеву нанесён комбинированный ракетный удар
По Киеву нанесён комбинированный ракетный удар. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Ночью на Киев обрушился мощный комбинированный удар российских войск, нацеленный на военные объекты. Город сотрясли взрывы, вспыхнули пожары, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сначала столицу накрыли ракетные залпы, за которыми последовали атаки дронов.
Ещё до полуночи военкоры раскрыли, что Черноморский флот выпустил по украинским целям крылатые ракеты «Калибр», а стратегические бомбардировщики ВКС России устремились к рубежам для новых ударов. Официального подтверждения информации пока не поступало.
Напомним, в ночь на 24 апреля в украинских городах были слышны взрывы. В Киеве сработала система ПВО после объявления воздушной тревоги. Одновременно взрывы раздались в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил о срабатывании ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях.