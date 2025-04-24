Дроны и ракеты: Российские силы обрушили на Киев шквал ударов

Ночью на Киев обрушился мощный комбинированный удар российских войск, нацеленный на военные объекты. Город сотрясли взрывы, вспыхнули пожары, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сначала столицу накрыли ракетные залпы, за которыми последовали атаки дронов.

Ещё до полуночи военкоры раскрыли, что Черноморский флот выпустил по украинским целям крылатые ракеты «Калибр», а стратегические бомбардировщики ВКС России устремились к рубежам для новых ударов. Официального подтверждения информации пока не поступало.