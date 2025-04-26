«Чтобы не спалились»: Российские бойцы прогнали противника огнём по собственному укрытию

На Покровском направлении российские бойцы одного из подразделений ВС РФ вызвали миномётный огонь на себя, чтобы скрыть своё местоположение от наступающей украинской группы. Об этом сообщил РИА «Новости» военнослужащий с позывным Вайс.

«Когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не «спалились», — рассказал Вайс.

После нанесения миномётного удара, ВСУ отступили. Никто из российских бойцов, по утверждению Вайса, не пострадал.