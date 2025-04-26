«Чтобы не спалились»: Российские бойцы прогнали противника огнём по собственному укрытию
РИАН: Бойцы ВС РФ вызвали миномётный огонь на себя, чтобы скрыться от ВСУ
На Покровском направлении российские бойцы одного из подразделений ВС РФ вызвали миномётный огонь на себя, чтобы скрыть своё местоположение от наступающей украинской группы. Об этом сообщил РИА «Новости» военнослужащий с позывным Вайс.
«Когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не «спалились», — рассказал Вайс.
После нанесения миномётного удара, ВСУ отступили. Никто из российских бойцов, по утверждению Вайса, не пострадал.
А ранее в Сумской области российские войска поразили командный пункт украинской 47-й ОМБр, ранее замеченной в боевых действиях в Курской области. Как уточнили в силовых ведомствах, подразделения группировки «Север» нанесли удар, применив ракетный комплекс «Искандер» и РСЗО «Торнадо-М».
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