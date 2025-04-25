Российские войска ударили по штабу воевавшей в Курской области бригады ВСУ

В Сумской области российские войска поразили командный пункт украинской 47-й ОМБр, ранее замеченной в боевых действиях в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника на территории Украины. Во взаимодействии с ВС РФ цели уничтожены», — заявил собеседник агентства.

Как он уточнил, подразделения группировки «Север» нанесли удар, применив ракетный комплекс «Искандер» и РСЗО «Торнадо-М». В результате удара, украинские войска понесли потери в технике (18 единиц) и личном составе (75 человек, включая более 20 офицеров).