«Достаточно ракет»: В Думе рассказали, почему РФ не афиширует ликвидацию высших офицеров ВСУ
Депутат Колесник: В России не афишируют ликвидацию высших украинских офицеров
Украина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera
Россия отвечает на теракты Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью ракетных ударов высокоточного оружия. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».
По словам депутата, в РФ не афишируются акты возмездия. К подобному часто прибегает Украина в пропагандистских целях. Россия же использует высокоточное оружие, в том числе и в демонстрационных целях.
«Уничтожить врага можно же разным способом. Не обязательно это должна быть работа агента. Достаточно ракет — и на небо улетит довольно серьёзное количество высокопоставленных чинов», — отметил чиновник.
Колесник добавил, что Москва не делает акты возмездия общественно опасным способом, избегая подрывов. Также, по его словам, такие случаи не персонифицируются, поскольку воспринимаются спокойно.
Ранее Армия России освободила от ВСУ шесть населённых пунктов в двух регионах. Пять из них расположены в Донецкой Народной Республике, один — в Курской области.