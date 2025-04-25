«Достаточно ракет»: В Думе рассказали, почему РФ не афиширует ликвидацию высших офицеров ВСУ

Россия отвечает на теракты Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью ракетных ударов высокоточного оружия. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, в РФ не афишируются акты возмездия. К подобному часто прибегает Украина в пропагандистских целях. Россия же использует высокоточное оружие, в том числе и в демонстрационных целях.

«Уничтожить врага можно же разным способом. Не обязательно это должна быть работа агента. Достаточно ракет — и на небо улетит довольно серьёзное количество высокопоставленных чинов», — отметил чиновник.

Колесник добавил, что Москва не делает акты возмездия общественно опасным способом, избегая подрывов. Также, по его словам, такие случаи не персонифицируются, поскольку воспринимаются спокойно.