Украина фактически подтвердила, что сбила Ил-76 со своими пленными в 2024 году

Замглавы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом в январе 2024 года Ил-76 в Белгородской области были украинские пленные.

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идёт об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Остатков из этого самолёта вернули более 500», — сказал он в интервью сайту «Цензор».