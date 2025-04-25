Украина фактически подтвердила, что сбила Ил-76 со своими пленными в 2024 году
Замглавы МВД Украины Тимченко подтвердил, что Киев сбил Ил-76 с пленными
Обломки Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом из Patriot. Видео © Telegram / Следком
Замглавы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом в январе 2024 года Ил-76 в Белгородской области были украинские пленные.
«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идёт об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Остатков из этого самолёта вернули более 500», — сказал он в интервью сайту «Цензор».
При этом Киев ранее отрицал, что сбил самолёт, и не подтверждал, что там были украинские пленные.
Напомним, что самолёт Ил-76 был сбит под Белгородом 24 января 2024 года. Тогда погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три человека из сопровождения и шестеро членов экипажа. При этом целью атаки ВСУ были главные переговорщики от России — депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и генерал Сергей Егоров. Они должны были находиться на борту, но в последний момент их поездка сорвалась. Ил-76 был атакован ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Президент РФ Владимир Путин назвал этот теракт военным преступлением киевского режима. В декабре прошлого года Россия передала Украине тела погибших в самолёте пленных.