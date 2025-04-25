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Опубликовано 25 апреля 2025, 09:17

Российские военные поразили ключевые объекты ВПК Украины

ВС РФ нанесли за неделю шесть ударов по объектам ВПК Украины

Российские военные поразили ключевые объекты ВПК Украины. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские военные поразили ключевые объекты ВПК Украины. Обложка © Life.ru / Шедеврум

За неделю с 19 по 25 апреля российские войска провели один мощный массированный и пять групповых ударов, нанеся серьёзный урон военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Высокоточное оружие и ударные дроны уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса, склады с вооружением и боеприпасами, а также площадки для испытаний оперативно-тактических ракет. Под удары попали военные аэродромы, цеха по производству и хранению боевых беспилотников, а также временные базы украинских сил и иностранных наёмников. Точечные атаки стали очередным звеном в цепи стратегических операций, подрывающих военный потенциал противника.

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Ранее стало известно, что ВС РФ провели массированную атаку на важные украинские предприятия авиационной, ракетно-космической отраслей и производства порохов и топлива. Удары наносились высокоточным дальнобойным оружием с воздуха, суши, моря и беспилотниками.

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Оксана Попова
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