Российские военные поразили ключевые объекты ВПК Украины
ВС РФ нанесли за неделю шесть ударов по объектам ВПК Украины
Российские военные поразили ключевые объекты ВПК Украины. Обложка © Life.ru / Шедеврум
За неделю с 19 по 25 апреля российские войска провели один мощный массированный и пять групповых ударов, нанеся серьёзный урон военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Высокоточное оружие и ударные дроны уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса, склады с вооружением и боеприпасами, а также площадки для испытаний оперативно-тактических ракет. Под удары попали военные аэродромы, цеха по производству и хранению боевых беспилотников, а также временные базы украинских сил и иностранных наёмников. Точечные атаки стали очередным звеном в цепи стратегических операций, подрывающих военный потенциал противника.
Ранее стало известно, что ВС РФ провели массированную атаку на важные украинские предприятия авиационной, ракетно-космической отраслей и производства порохов и топлива. Удары наносились высокоточным дальнобойным оружием с воздуха, суши, моря и беспилотниками.