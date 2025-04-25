Российские военные поразили ключевые объекты ВПК Украины

За неделю с 19 по 25 апреля российские войска провели один мощный массированный и пять групповых ударов, нанеся серьёзный урон военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Высокоточное оружие и ударные дроны уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса, склады с вооружением и боеприпасами, а также площадки для испытаний оперативно-тактических ракет. Под удары попали военные аэродромы, цеха по производству и хранению боевых беспилотников, а также временные базы украинских сил и иностранных наёмников. Точечные атаки стали очередным звеном в цепи стратегических операций, подрывающих военный потенциал противника.