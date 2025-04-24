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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 09:16
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ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Минобороны: Богдановка в ДНР перешла под контроль российских военных

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Богдановка в Донецкой Народной Республике перешла под контроль российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно заявлению оборонного ведомства, этот населённый пункт был освобождён в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Сухая Балка в ДНР. Также на днях стало известно, что российские военнослужащие в Курской области вернули контроль над Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырём на юге Суджанского района.

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Наталья Демьянова
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