ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в ДНР
Минобороны: Богдановка в ДНР перешла под контроль российских военных
Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Богдановка в Донецкой Народной Республике перешла под контроль российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно заявлению оборонного ведомства, этот населённый пункт был освобождён в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Сухая Балка в ДНР. Также на днях стало известно, что российские военнослужащие в Курской области вернули контроль над Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырём на юге Суджанского района.