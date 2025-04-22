Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
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Российские войска освободили населённый пункт Сухая Балка в ДНР, сообщает Минобороны.
«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Также сегодня стало известно, что российские военнослужащие в Курской области освободили осаждённый ВСУ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района. Подразделения ВСУ буквально превратили святыню в крепость, но российские военные преодолели сопротивление противника, бои за монастырь продолжались более 10 дней.