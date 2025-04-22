Новости СВО. Освобождена Олешня, боевиков ВСУ уничтожают в Кировске, Трамп ждёт договор России и Украины на этой неделе, 22 апреля

Новости СВО. Освобождена Олешня, боевиков ВСУ уничтожают в Кировске, Трамп ждёт договор России и Украины на этой неделе, 22 апреля

Также сегодня стало известно, что российские военнослужащие в Курской области освободили осаждённый ВСУ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района. Подразделения ВСУ буквально превратили святыню в крепость, но российские военные преодолели сопротивление противника, бои за монастырь продолжались более 10 дней.

