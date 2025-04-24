Российские силы нанесли удар по стратегическим объектам Украины

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью Вооружённые силы РФ провели массированную атаку на ключевые предприятия Украины, связанные с авиационной и ракетно-космической промышленностью, а также с производством ракетного топлива и порохов. Для операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, запущенное с воздуха, суши и моря, а также беспилотные летательные аппараты.

В военном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены, а задачи удара полностью выполнены. Атака затронула не только машиностроительные и бронетанковые заводы, но и стратегические производства, питающие военный потенциал Украины, что стало очередным шагом в ослаблении её оборонной инфраструктуры.