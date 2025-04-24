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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 09:19
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Российские силы нанесли удар по стратегическим объектам Украины

Российские силы нанесли удар по стратегическим объектам Украины. Обложка © Life.ru

Российские силы нанесли удар по стратегическим объектам Украины. Обложка © Life.ru

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью Вооружённые силы РФ провели массированную атаку на ключевые предприятия Украины, связанные с авиационной и ракетно-космической промышленностью, а также с производством ракетного топлива и порохов. Для операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, запущенное с воздуха, суши и моря, а также беспилотные летательные аппараты.

В военном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены, а задачи удара полностью выполнены. Атака затронула не только машиностроительные и бронетанковые заводы, но и стратегические производства, питающие военный потенциал Украины, что стало очередным шагом в ослаблении её оборонной инфраструктуры.

Дроны и ракеты: Российские силы обрушили на Киев шквал ударов
Дроны и ракеты: Российские силы обрушили на Киев шквал ударов

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли один из самых масштабных ударов по Киеву за всё время конфликта. Были зафиксированы десятки пусков баллистических и крылатых ракет. Утверждается, что массированной атаке предшествовал налёт порядка 40 беспилотников «Герань».

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Оксана Попова
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