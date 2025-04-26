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Опубликовано 26 апреля 2025, 05:38
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Группировка «Север» показала видео уничтожения «Адской молотилки» ВСУ

С-60. Обложка © Wikipedia / Bukvoed

С-60. Обложка © Wikipedia / Bukvoed

Российские военнослужащие ликвидировали зенитную пушку ВСУ АЗП-57, известную как «Адская молотилка». Об этом сообщила неофициальная пресс-служба группировки «Север» ВС России.

Уничтожение «адской молотилки» ВСУ. Видео © Неофициальная пресс-служба группировки «Север» ВС России.

Орудие удалось обнаружить оператору беспилотника 6-й армии группировки войск «Север» в ходе патрулирования приграничной территории Харьковской области. «Адская молотилка» находилась в замаскированном укрытии возле лесополосы.

Артиллерийские системы калибра 57 мм применяются обеими сторонами конфликта для поражения наземных целей. Используются как буксируемые варианты, так и установки на различной технике.

АЗП-57 использовалась в советском комплексе ПВО С-60, который разработали ещё в конце 40-х годов. Он стоял на вооружении у многих армий мира во второй половине прошлого века.

«FlyEye больше не fly»: Минобороны показало видео уничтожения дрона ВСУ в Сумской области
«FlyEye больше не fly»: Минобороны показало видео уничтожения дрона ВСУ в Сумской области

А ранее на видео попал момент уничтожения беспилотника в небе над Татарстаном 23 апреля. Всего над республикой поразили четыре дрона.

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Антон Голыбин
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