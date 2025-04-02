«FlyEye больше не fly»: Минобороны показало видео уничтожения дрона ВСУ в Сумской области
FPV-дрон ВС РФ тараном уничтожил беспилотник ВСУ FlyEye в Сумской области
Оператор FPV-дрона российской группировки войск «Север» воздушным тараном уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ FlyEye производства Польши в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Разведывательный БПЛА ВСУ уничтожен в небе над Сумской областью. Видео © Telegram / Минобороны России
«Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» обнаружил в небе над Сумской областью в районе государственной границы разведывательный беспилотник FlyEye боевиков ВСУ», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что российский FPV-дрон оперативно догнал БПЛА противника и тараном уничтожил его.
А ранее Life.ru сообщал, что дроноводы «Омерзительной восьмёрки» сожгли сотни единиц техники ВСУ в Курской области. Главным оружием операторов стали FPV-беспилотники линейки «Ключ».
Telegram / Минобороны России