«FlyEye больше не fly»: Минобороны показало видео уничтожения дрона ВСУ в Сумской области

Оператор FPV-дрона российской группировки войск «Север» воздушным тараном уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ FlyEye производства Польши в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Разведывательный БПЛА ВСУ уничтожен в небе над Сумской областью. Видео © Telegram / Минобороны России

«Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» обнаружил в небе над Сумской областью в районе государственной границы разведывательный беспилотник FlyEye боевиков ВСУ», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российский FPV-дрон оперативно догнал БПЛА противника и тараном уничтожил его.