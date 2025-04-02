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2 апреля, 14:47

«FlyEye больше не fly»: Минобороны показало видео уничтожения дрона ВСУ в Сумской области

FPV-дрон ВС РФ тараном уничтожил беспилотник ВСУ FlyEye в Сумской области

Оператор FPV-дрона российской группировки войск «Север» воздушным тараном уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ FlyEye производства Польши в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Разведывательный БПЛА ВСУ уничтожен в небе над Сумской областью. Видео © Telegram / Минобороны России

«Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» обнаружил в небе над Сумской областью в районе государственной границы разведывательный беспилотник FlyEye боевиков ВСУ», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российский FPV-дрон оперативно догнал БПЛА противника и тараном уничтожил его.

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А ранее Life.ru сообщал, что дроноводы «Омерзительной восьмёрки» сожгли сотни единиц техники ВСУ в Курской области. Главным оружием операторов стали FPV-беспилотники линейки «Ключ».

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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