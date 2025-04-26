Российские военные сожгли украинскую «Ягу» на Южнодонецком направлении

Российские снайперы группировки «Восток», действуя скрытно в ночных условиях на Южнодонецком направлении, вывели из строя украинский беспилотник «Баба-Яга». Об этом рассказал командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным Саян.

«Случай был. «Баба-Яга», R-18 (модель. — Прим. Life.ru) дрон шёл на позицию наших ребят в «лесополку» и пара снайперская обнаружила данный дрон в тепловизор. Один человек наводил снайпера огнём из штатного вооружения АК-74 трассионными пулями, подсвечивал тем самым дрон. А снайпер с СВД сбил: выстрел — «Баба-Яга» упала и взорвалась», — рассказал офицер о боевом выходе.

Он сообщил, что в полку недавно сформировали снайперское подразделение, которое прошло подготовку по использованию снайперских винтовок, тепловизоров и другого специализированного оборудования для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Военнослужащий рассказал, что перед наступлением темноты снайперская группа из двух человек занимает позицию на передовой. Замаскировавшись тепловизионными одеялами, они начинают работу по «Бабе-Яге».