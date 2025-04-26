Российские войска нанесли удары по аэродромам и пунктам размещения ВСУ
Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России
ВС России за прошедшие сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сводке ведомства, российские силы поразили значительное количество целей на территории Украины. Удары, нанесённые оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, пришлись на 164 района, где располагались склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных формирований
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие под Покровском пошли на решительный шаг — они вызвали миномётный огонь на свою позицию. Это позволило им замаскироваться от наступающей украинской группы.