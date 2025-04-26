ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 09:36

Российские войска нанесли удары по аэродромам и пунктам размещения ВСУ

Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

ВС России за прошедшие сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, российские силы поразили значительное количество целей на территории Украины. Удары, нанесённые оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, пришлись на 164 района, где располагались склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных формирований

В Киеве вспыхнул пожар в районе военного завода «Буревестник»
В Киеве вспыхнул пожар в районе военного завода «Буревестник»

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие под Покровском пошли на решительный шаг — они вызвали миномётный огонь на свою позицию. Это позволило им замаскироваться от наступающей украинской группы.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar