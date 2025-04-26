Одна кнопка и ты его видишь: В Армию России поступили высокотехнологичные детекторы дронов
Военкор Обищенко: Бойцы ВС РФ получили новые технологичные детекторы дронов
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО получили новые детекторы, которые помогают оперативно обнаружить дроны противника, рассказал военкор Станислав Обищенко. Он отметил, что это современные системы, дающие большое преимущество бойцам ВС РФ.
«У тебя пропищал этот детектор, ты видишь, что летит FPV-дрон, ты нажимаешь одну кнопочку — и ты уже видишь, куда этот дрон летит, где он передвигается», — объяснил журналист в эфире радио Sputnik.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе налёта на Елабугу 23 апреля ВСУ впервые использовали в качестве бомбардировщика беспилотник А-22 «Лисица». Дрон уронил ФАБ-100 на территорию одного из предприятий. К счастью, бомба не сдетонировала.