Одна кнопка и ты его видишь: В Армию России поступили высокотехнологичные детекторы дронов

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО получили новые детекторы, которые помогают оперативно обнаружить дроны противника, рассказал военкор Станислав Обищенко. Он отметил, что это современные системы, дающие большое преимущество бойцам ВС РФ.

«У тебя пропищал этот детектор, ты видишь, что летит FPV-дрон, ты нажимаешь одну кнопочку — и ты уже видишь, куда этот дрон летит, где он передвигается», — объяснил журналист в эфире радио Sputnik.