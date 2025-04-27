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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 22:45
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Взрывы раздались в Сумской, Днепропетровской и Житомирской областях Украины

Взрыв. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Взрыв. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В ночь на 27 апреля в ряде украинских регионов прогремели взрывы. По данным местных СМИ, эпицентрами инцидентов стали Сумская, Днепропетровская и Житомирская области, где объявлена воздушная тревога.

В Сумской области, по информации очевидцев, взрывы прогремели в Ахтырском районе. Подробности о последствиях происшествия не уточняются. В Днепропетровской области взрывы произошли в городе Павлограде. Одновременно с этим украинский телеканал «24» сообщил о серии мощных хлопков в Житомире.

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Андрей Васильев
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