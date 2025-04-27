Взрывы раздались в Сумской, Днепропетровской и Житомирской областях Украины
Взрыв. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В ночь на 27 апреля в ряде украинских регионов прогремели взрывы. По данным местных СМИ, эпицентрами инцидентов стали Сумская, Днепропетровская и Житомирская области, где объявлена воздушная тревога.
В Сумской области, по информации очевидцев, взрывы прогремели в Ахтырском районе. Подробности о последствиях происшествия не уточняются. В Днепропетровской области взрывы произошли в городе Павлограде. Одновременно с этим украинский телеканал «24» сообщил о серии мощных хлопков в Житомире.
Ранее российские Вооружённые силы нанесли массированный комбинированный удар по целям на украинской территории. Для атаки использовались баллистические ракеты и дроны-камикадзе «Герань-2».