Взрывы раздались в Сумской, Днепропетровской и Житомирской областях Украины

В ночь на 27 апреля в ряде украинских регионов прогремели взрывы. По данным местных СМИ, эпицентрами инцидентов стали Сумская, Днепропетровская и Житомирская области, где объявлена воздушная тревога.

В Сумской области, по информации очевидцев, взрывы прогремели в Ахтырском районе. Подробности о последствиях происшествия не уточняются. В Днепропетровской области взрывы произошли в городе Павлограде. Одновременно с этим украинский телеканал «24» сообщил о серии мощных хлопков в Житомире.