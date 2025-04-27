«Россия одержала верх»: Зеленского призвали принять мирный план Трампа

Владимир Зеленский оказался в том положении, когда он не в состоянии отказаться от предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет The Telegraph. Издание отмечает, что будущее Запада, Украины и НАТО выглядит мрачно, так как альянс оказался нежизнеспособным.

«Похоже, что у нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то в этом роде. <…> На данный момент украинские уступки неизбежны. Россия, несомненно, одержала верх в кампании на истощение», — сказано в публикации.