ВСУ за сутки лишились более 425 солдат в боях с группировкой войск «Центр»
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска уничтожили за сутки свыше 425 военнослужащих ВСУ, а также танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Богдановка, Удачное, Ульяновка, Новоэкономическое и Котляровка ДНР», — уточнили в ведомстве.
Также в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 27 апреля засекли пять украинских дронов в небе над Брянской областью. Наши зенитные расчёты успешно перехватили вражеские БПЛА.