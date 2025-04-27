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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 09:37
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ВСУ за сутки лишились более 425 солдат в боях с группировкой войск «Центр»

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска уничтожили за сутки свыше 425 военнослужащих ВСУ, а также танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Богдановка, Удачное, Ульяновка, Новоэкономическое и Котляровка ДНР», — уточнили в ведомстве.

Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ
Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ

Также в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 27 апреля засекли пять украинских дронов в небе над Брянской областью. Наши зенитные расчёты успешно перехватили вражеские БПЛА.

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Татьяна Миссуми
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