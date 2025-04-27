ВСУ за сутки лишились более 425 солдат в боях с группировкой войск «Центр»

Российские войска уничтожили за сутки свыше 425 военнослужащих ВСУ, а также танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Богдановка, Удачное, Ульяновка, Новоэкономическое и Котляровка ДНР», — уточнили в ведомстве.