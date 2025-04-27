Генерал-майор из Госдумы оценил слова Трампа о российском Крыме
Депутат Ивлев: Позиция Трампа по Крыму основана на историческом объективизме
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Позиция президента США Дональда Трампа по вопросу о российском статусе Крыма опирается на объективное понимание истории и международного права, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его мнению, любая другая точка зрения в политике или СМИ является несостоятельной и ограниченной.
«Совершенно очевидно, что Крым, жители которого почти 100-процентно проголосовали за вхождение в Россию, не вернётся на Украину никогда. В этом плане Трамп, реально стоящий на позициях исторического и международноправового объективизма, прав», — сказал Ивлев.
Подобная точка зрения, по мнению отставного офицера, может объясняться либо недостаточным пониманием демократических процессов и чрезмерными амбициями, либо корыстными мотивами. Исторически вопрос Крыма решён, и присоединение к России стало результатом свободного волеизъявления жителей полуострова.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что в рамках соглашения об урегулировании украинского конфликта Крым останется в составе России, и что Владимир Зеленский это осознаёт. Однако, глава киевского режима, в свою очередь, настаивает на том, что только украинский народ вправе решать, какие территории принадлежат Киеву.