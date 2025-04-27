Позиция президента США Дональда Трампа по вопросу о российском статусе Крыма опирается на объективное понимание истории и международного права, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его мнению, любая другая точка зрения в политике или СМИ является несостоятельной и ограниченной.

«Совершенно очевидно, что Крым, жители которого почти 100-процентно проголосовали за вхождение в Россию, не вернётся на Украину никогда. В этом плане Трамп, реально стоящий на позициях исторического и международноправового объективизма, прав», — сказал Ивлев.