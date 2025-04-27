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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 14:47

Генерал-майор из Госдумы оценил слова Трампа о российском Крыме

Депутат Ивлев: Позиция Трампа по Крыму основана на историческом объективизме

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Позиция президента США Дональда Трампа по вопросу о российском статусе Крыма опирается на объективное понимание истории и международного права, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его мнению, любая другая точка зрения в политике или СМИ является несостоятельной и ограниченной.

«Совершенно очевидно, что Крым, жители которого почти 100-процентно проголосовали за вхождение в Россию, не вернётся на Украину никогда. В этом плане Трамп, реально стоящий на позициях исторического и международноправового объективизма, прав», — сказал Ивлев.

Подобная точка зрения, по мнению отставного офицера, может объясняться либо недостаточным пониманием демократических процессов и чрезмерными амбициями, либо корыстными мотивами. Исторически вопрос Крыма решён, и присоединение к России стало результатом свободного волеизъявления жителей полуострова.

Дональд Трамп счёл нелепыми требования вернуть Крым Украине
Дональд Трамп счёл нелепыми требования вернуть Крым Украине

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в рамках соглашения об урегулировании украинского конфликта Крым останется в составе России, и что Владимир Зеленский это осознаёт. Однако, глава киевского режима, в свою очередь, настаивает на том, что только украинский народ вправе решать, какие территории принадлежат Киеву.

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Наталья Афонина
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