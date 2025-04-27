«Пытается найти виноватых»: В ГД объяснили нападки Трампа на Путина горящими дедлайнами
Депутат Чепа: Трамп нервничает из-за обещанных сроков прекращения конфликта
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Президент США Дональд Трамп испытывает беспокойство из-за того, что не успевает урегулировать украинский кризис в заявленные им сроки, и потому обрушил обвинения на российского лидера Владимира Путина, утверждая, что тот не заинтересован в завершении конфликта. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Я думаю, что Трамп нервничает по поводу того, что в сроки не укладывается, которые он в очередной раз обещал мировой общественности. Поэтому он просто сейчас пытается найти каких-то виновных. Но я бы не стал бы делать акцент на его заявлении. Вопрос идёт, двигается, и мы понимаем, что это попытка подтолкнуть, ускорить решение вопроса, — сказал Чепа.
Напомним, 26 апреля глава США провёл краткую встречу с Зеленским перед церемонией прощания с папой римским Франциском. Лидер киевского режима подчеркнул, что этот разговор может войти в историю. Изначально планировалось продолжить обсуждение после похорон, однако дальнейшая встреча не состоялась, так как американский президент покинул Италию через час после церемонии. По мнению некоторых политологов, общение с экс-комиков в Ватикане повлияло на Трампа: они отмечают, что хозяин Белого дома стал иначе воспринимать ситуацию вокруг Украины и косвенно указал на возможность обмана со стороны Владимира Путина.