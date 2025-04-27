«Пытается найти виноватых»: В ГД объяснили нападки Трампа на Путина горящими дедлайнами

Президент США Дональд Трамп испытывает беспокойство из-за того, что не успевает урегулировать украинский кризис в заявленные им сроки, и потому обрушил обвинения на российского лидера Владимира Путина, утверждая, что тот не заинтересован в завершении конфликта. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что Трамп нервничает по поводу того, что в сроки не укладывается, которые он в очередной раз обещал мировой общественности. Поэтому он просто сейчас пытается найти каких-то виновных. Но я бы не стал бы делать акцент на его заявлении. Вопрос идёт, двигается, и мы понимаем, что это попытка подтолкнуть, ускорить решение вопроса, — сказал Чепа.