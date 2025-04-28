Целью смертельной атаки 115 дронов ВСУ на Россию было пробить новый коридор для ударов в тыл

Массированная ночная атака 115 дронов ВСУ на российские регионы была попыткой пробить новый коридор для ударов по важным объектам в тылу Армии РФ. Противовоздушная оборона свела на нет все эти потуги, сообщил у себя в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.