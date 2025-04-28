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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 21:30
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Во Франции объяснили, почему Запад замалчивает тотальный разгром ВСУ в Курской области

Филиппо: На Западе замалчивают освобождение Курской области из-за провала Киева

Париж. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Париж. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Власти западных стран неспроста предпочитают не поднимать тему освобождения Курской области от Вооружённых сил Украины. Союзники Киева попросту не хотят признавать тотальный провал Владимира Зеленского, сообщил французский политик Флориан Филиппо.

Он отметил, что французским властям и их коллегам по евроатлантическому лагерю выгодно лишь распространять фейки о России. Например, утверждать, якобы РФ делает оружие из компонентов стиральных машин.

«Всё это полный бред. Мы три года подвергаемся глупой пропаганде, которая не позволяет понять, что происходит. И когда происходит такое значительное событие, как освобождение Курской области, — об этом не говорят французам или говорят очень мало», — заявил Филиппо в рамках демонстрации против вовлечения Парижа в конфликт.

Политик добавил, что Парижу важно, чтобы вся информация, поступающая в общество, соответствовала единому европейскому нарративу войны.

В Японии сочли освобождение Курской области важным шагом к миру
В Японии сочли освобождение Курской области важным шагом к миру

Напомним, что 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главе государства об успешном завершении операции, целью которой было вытеснение украинских сил из Курской области. Аналитики считают, что это событие лишило Киев шанса на мирное соглашение с условиями территориального обмена.

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Лия Мурадьян
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