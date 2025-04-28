Он отметил, что французским властям и их коллегам по евроатлантическому лагерю выгодно лишь распространять фейки о России. Например, утверждать, якобы РФ делает оружие из компонентов стиральных машин.

«Всё это полный бред. Мы три года подвергаемся глупой пропаганде, которая не позволяет понять, что происходит. И когда происходит такое значительное событие, как освобождение Курской области, — об этом не говорят французам или говорят очень мало», — заявил Филиппо в рамках демонстрации против вовлечения Парижа в конфликт.