Россия смогла освободить Курскую область от присутствия украинских военнослужащих, а значит это станет весомым доводом к принуждению Киева прекратить огонь. Об этом написал в своём блоге депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Он также обратил внимание, что всплывают факты махинации Киева с западными деньгами, которые направлялись в качестве военной помощи.

«Тот факт, что Россия вернула контроль над Курской областью, станет значительным событием на пути к прекращению огня... Также сообщалось, что США выявили, что часть финансовой помощи Украине, предоставляемой Западом, хранится на счетах в странах, считающимися «странами налогового убежища», — сказал японский политик.

Он также выразил уверенность, что Токио должен поддержать вектор политики президента США Дональда Трампа, который не намерен продолжать разжигать украинский конфликт. Судзуки подчеркнул, что Япония должна публично озвучить свою позицию по Украине, ориентируясь на перемирие.