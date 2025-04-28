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Опубликовано 28 апреля 2025, 06:33

Ударные беспилотники ВСУ сбиты при залёте в закрытое небо Петербурга

Дрозденко: ПВО разобралась с двумя дронами ВСУ над Ленинградской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Российские силы противовоздушной обороны сбили 2 украинских беспилотника над Ленинградской областью. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА — над Киришским и Волховским районами», — написал глава области.

Он добавил, что пострадавших и разрушений обнаружено не было, а также поблагодарил военных за работу.

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Прошедшей ночью ВСУ устроили массовый налёт беспилотников на российскую территорию. Силы ПВО уничтожили 115 украинских дронов за ночь, 102 из которых пытались атаковать Брянскую область, где жители слышали взрывы. Небо над Петербургом закрыто с 07:25 мск. Приём и выпуск воздушных судов приостановлены в аэропорту Пулково в целях безопасности.

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Владимир Озеров
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