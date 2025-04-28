Ударные беспилотники ВСУ сбиты при залёте в закрытое небо Петербурга

Российские силы противовоздушной обороны сбили 2 украинских беспилотника над Ленинградской областью. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА — над Киришским и Волховским районами», — написал глава области.