У ВСУ нет никаких средств защиты от российского сверхзвукового бомбардировщика Ту-160М («Белый лебедь»). Об этом сообщает американский журнал National Interest.

Авторы указали, что когда РФ поставит производство Ту-160М «на конвейер», эта машина разделит конфликт на «до» и «после», оказав решающее влияние ход противостояния. Дело в том, что сейчас у Киева нет эффективен мер, которые могли бы помешать его бомбардировкам.

Производственные мощности стран НАТО, во многом за счёт которых существует до сих пор украинская армия, не могут позволить себе модернизацию самолётов. Российский ОПК, напротив, способен улучшать технику, наделяя её новыми стратегическими преимуществами.

«Стандарт Ту-160М вобрал в себя полностью новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения — крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 «Кинжал», — сказано в материале.

Журналисты назвали Ту-160М «мощнейшим грузовиком», который подавляет любую оборону и доставляет свой смертоносный ракетный груз прямо к цели.