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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 07:23
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Пойманные на границе в Курганской области иностранцы отправились из тюрьмы на СВО

URA.ru: Пойманные под Курганом граждане Украины и Казахстана отправились на СВО

Забор. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Забор. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Два гражданина иностранных государств, осуждённые в Курганской области за незаконное пересечение госграницы, подписали контракты с Министерством обороны России и на данный момент принимают участие в спецоперации (СВО). Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам.

По данным издания, один из нарушителей госграницы — гражданин Казахстана, второй — уроженец и гражданин Украины. Они оба на суде заявляли о намерении заключить контракты с Минобороны РФ. Гражданин Казахстана был осуждён на год и три месяца колонии-поселения, а украинец с судимостью получил два года строгого режима. Из мест лишения свободы они попросились на фронт в качестве добровольцев.

Стенды с портретами героев СВО установят в Курской области
Стенды с портретами героев СВО установят в Курской области

Армия России продолжает успешно выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации. Так, ВС РФ продвигаются в Сумской области. Под Харьков стягивают наёмников, а США ждут прорыва по переговорам. Подробнее о ходе СВО — в материале Life.ru.

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Борис Эльфанд
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