Пойманные на границе в Курганской области иностранцы отправились из тюрьмы на СВО

Два гражданина иностранных государств, осуждённые в Курганской области за незаконное пересечение госграницы, подписали контракты с Министерством обороны России и на данный момент принимают участие в спецоперации (СВО). Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам.

По данным издания, один из нарушителей госграницы — гражданин Казахстана, второй — уроженец и гражданин Украины. Они оба на суде заявляли о намерении заключить контракты с Минобороны РФ. Гражданин Казахстана был осуждён на год и три месяца колонии-поселения, а украинец с судимостью получил два года строгого режима. Из мест лишения свободы они попросились на фронт в качестве добровольцев.