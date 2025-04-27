Стенды с портретами героев СВО установят в Курской области
Военнослужащие ВС РФ. Обложка © VK / Минобороны России
Стенды с лицами героев специальной военной операции появятся на территории всей Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн после посещения библиотеки им. Николая Асеева в рамках акции «Библионочь», где были представлены портреты участников СВО.
«Нам обязательно нужно сделать всё, чтобы их лица, их глаза и улыбки видели как можно больше людей. Уже работаем над тем, чтобы портреты участников СВО были размещены на различных стендах на территории всего региона», — пишет Хинштейн.
А ранее Хинштейн поздравил курян с освобождением региона от украинских боевиков. Он заявил, что все верили и с нетерпением ждали этого радостного события. Чиновник также рассказал, как будет праздноваться освобождение Курщины.