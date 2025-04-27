Стенды с портретами героев СВО установят в Курской области

Стенды с лицами героев специальной военной операции появятся на территории всей Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн после посещения библиотеки им. Николая Асеева в рамках акции «Библионочь», где были представлены портреты участников СВО.

«Нам обязательно нужно сделать всё, чтобы их лица, их глаза и улыбки видели как можно больше людей. Уже работаем над тем, чтобы портреты участников СВО были размещены на различных стендах на территории всего региона», — пишет Хинштейн.