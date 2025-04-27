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Опубликовано 26 апреля 2025, 21:52

Стенды с портретами героев СВО установят в Курской области

Военнослужащие ВС РФ. Обложка © VK / Минобороны России

Военнослужащие ВС РФ. Обложка © VK / Минобороны России

Стенды с лицами героев специальной военной операции появятся на территории всей Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн после посещения библиотеки им. Николая Асеева в рамках акции «Библионочь», где были представлены портреты участников СВО.

«Нам обязательно нужно сделать всё, чтобы их лица, их глаза и улыбки видели как можно больше людей. Уже работаем над тем, чтобы портреты участников СВО были размещены на различных стендах на территории всего региона», — пишет Хинштейн.

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А ранее Хинштейн поздравил курян с освобождением региона от украинских боевиков. Он заявил, что все верили и с нетерпением ждали этого радостного события. Чиновник также рассказал, как будет праздноваться освобождение Курщины.

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Тимур Хингеев
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