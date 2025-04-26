«Это историческое событие»: Хинштейн поделился, как отметят освобождение Курщины

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, будет ли сегодня победный салют в честь освобождения региона. Его комментарий опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

«К сожалению, в последние месяцы, по понятным причинам, звуки раскатов в воздухе вызывали у людей сложные чувства», — сказал врио губернатора.

Хинштейн назвал освобождение курского приграничья «историческим событием». Он поделился, что сейчас местные власти будут думать, как отметить это событие. Глава региона добавил, что одной из главных задач остаётся помощь тем, кто возвращается в свои освобождённые дома.