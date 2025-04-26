«Этот день настал»: Хинштейн обратился к жителям освобождённой Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил поздравления населению региона по случаю его освобождения от подразделений Вооружённых сил Украины. Он заявил, что все верили и с нетерпением ждали этого радостного события.

«Мы ждали, мы с вами верили, мы не сомневались, что так будет. Этот день настал», — отметил он на медиафоруме «17 ценностей России».