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Опубликовано 26 апреля 2025, 11:18

«Этот день настал»: Хинштейн обратился к жителям освобождённой Курской области

Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением региона от ВСУ

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил поздравления населению региона по случаю его освобождения от подразделений Вооружённых сил Украины. Он заявил, что все верили и с нетерпением ждали этого радостного события.

«Мы ждали, мы с вами верили, мы не сомневались, что так будет. Этот день настал», — отметил он на медиафоруме «17 ценностей России».

Напомним, что сегодня стало известно о полном освобождении Курской области. Операция по зачистке региона от украинских боевиков была успешно завершена. Кремль опубликовал видео с докладом Путину об освобождении курского приграничья. Президент РФ поблагодарил военнослужащих за полный разгром противника в регионе.

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Ольга Сливченко
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