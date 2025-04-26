«Этот день настал»: Хинштейн обратился к жителям освобождённой Курской области
Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением региона от ВСУ
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил поздравления населению региона по случаю его освобождения от подразделений Вооружённых сил Украины. Он заявил, что все верили и с нетерпением ждали этого радостного события.
«Мы ждали, мы с вами верили, мы не сомневались, что так будет. Этот день настал», — отметил он на медиафоруме «17 ценностей России».
Напомним, что сегодня стало известно о полном освобождении Курской области. Операция по зачистке региона от украинских боевиков была успешно завершена. Кремль опубликовал видео с докладом Путину об освобождении курского приграничья. Президент РФ поблагодарил военнослужащих за полный разгром противника в регионе.