«Прилетит вдруг волшебник»: Военные показали, как доставляют еду и лекарства на передовую
RT: Военные РФ доставляют продовольствие штурмовикам в зону СВО с помощью БПЛА
Дрон. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте» — знаменитые строчки из любимой детской песенки российские военные воплотили в жизнь. Правда, им удалось обойтись без волшебства, да и вместо голубого вертолёта используются современные беспилотники. Дроны доставляют продовольствие прямо на передовую.
Российские военные снабжают участников СВО с помощью БПЛА. Видео © Telegram / RT на русском
Для поддержки штурмующих подразделений используются как российские, так и трофейные БПЛА, рассказал боец ВС РФ с позывным Багги в беседе с RT. По его словам, за один вылет дрон может доставить до двух килограммов грузов: воду, еду, медикаменты или боеприпасы. К примеру, один беспилотник поднимает 240 патронов для АК-74.
Ранее армейская смекалка помогла бойцам «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев. Солдаты модернизировали БПЛА, оснастив их детонатором и подожжённым фитилём, который активирует боеприпас при попытке перехватить беспилотник.