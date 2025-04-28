Детей и вдов погибших бойцов СВО из Свердловской области оставили без выплат

В ряде городов Свердловской области семьи погибших участников спецоперации на Украине столкнулись с задержками социальных выплат на детей. Вдовы обратились за поддержкой к депутату Госдумы от региона Максиму Иванову, который сообщил в своём телеграм-канале, что по этому поводу был направлен запрос в военную прокуратуру.

«Первый случай. Обратилась мама погибшего на СВО контрактника, ушедшего на спецоперацию из Каменск-Уральского. В мае прошлого года он погиб. В ноябре — похоронили. Семья собрала документы на оформление выплат. Однако к весне выплаты так и не начали поступать», — написал депутат. Проверка прокуратуры установила нарушения при оформлении пенсии по потере кормильца. Деньги вскоре перечислят.

Во втором случае к депутату обратилась жена контрактника из Нижнего Тагила, который пропал после выполнения боевого задания в декабре прошлого года. Из-за отсутствия официального статуса его семья не могла получать положенные выплаты. После проведения проверки мужчину признали пропавшим без вести, и с апреля его дочь начала получать выплаты.

Третий случай касается семьи военнослужащего из Ирбита, который пропал на СВО в августе прошлого года. К марту 2025 года трое его несовершеннолетних детей всё ещё не получали полагающиеся выплаты. После обращения Иванова в прокуратуру факт нарушения был подтверждён, после чего семье перечислили деньги. Однако уже через неделю пришло известие о гибели отца.