Самый мрачный момент за весь конфликт настал для Украины сейчас — так считают в ВСУ. Об этом пишет Economist, ссылаясь на слова украинского разведчика.

Ранее американский экономист Сакс констатировал, что все условия Владимира Зеленского, которые он выдвигает для урегулирования украинского конфликта, равны смертному приговору. На данный момент глава киевского режима настаивает на невыполнимых условиях. Дональд Трамп, переговоривший с Зеленским на похоронах папы римского, заявил, что бывший комик вновь выпрашивал у него оружие.