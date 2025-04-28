Куклачёв объяснил, как кот Мишка из Белгородской области предупреждает об атаках ВСУ

Кот Мишка из Белгородской области предупреждает об атаках ВСУ благодаря хорошему слуху, уверен народный артист РСФСР Юрий Куклачёв. По словам знаменитого дрессировщика, слух питомца развит лучше, чем у людей, поэтому он раньше улавливает приближение дронов.

Кот Мишка. Обложка © VK / СИЛА В ПРАВДЕ ZOV

«Эти животные, можно сказать, являются естественным РЭБом, которое может предупредить людей об опасности, это очень хорошо», — отметил Куклачёв в интервью aif.ru.

В свою очередь его сын Дмитрий рассказал, как кошки оказывают помощь бойцам на передовой. Он отметил, что у многих отрядов есть свои коты-талисманы. Животные, по словам артиста, не только предупреждают о возможной опасности, но и защищают запасы от грызунов. А ещё питомцы помогают солдатам лучше справляться с нервным напряжением.