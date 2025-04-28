Куклачёв объяснил, как кот Мишка из Белгородской области предупреждает об атаках ВСУ
Куклачёв: Кот Мишка предупреждает об атаках ВСУ благодаря хорошему слуху
Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Кот Мишка из Белгородской области предупреждает об атаках ВСУ благодаря хорошему слуху, уверен народный артист РСФСР Юрий Куклачёв. По словам знаменитого дрессировщика, слух питомца развит лучше, чем у людей, поэтому он раньше улавливает приближение дронов.
Кот Мишка. Обложка © VK / СИЛА В ПРАВДЕ ZOV
«Эти животные, можно сказать, являются естественным РЭБом, которое может предупредить людей об опасности, это очень хорошо», — отметил Куклачёв в интервью aif.ru.
В свою очередь его сын Дмитрий рассказал, как кошки оказывают помощь бойцам на передовой. Он отметил, что у многих отрядов есть свои коты-талисманы. Животные, по словам артиста, не только предупреждают о возможной опасности, но и защищают запасы от грызунов. А ещё питомцы помогают солдатам лучше справляться с нервным напряжением.
Напомним, ранее Life.ru рассказал историю кота Мишки из Белгородской области, который предупреждает об атаках ВСУ. У усатого ответственная миссия: он часами сидит на дереве и высматривает дроны в небе.