ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 09:51
6246

Куклачёв объяснил, как кот Мишка из Белгородской области предупреждает об атаках ВСУ

Куклачёв: Кот Мишка предупреждает об атаках ВСУ благодаря хорошему слуху

Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Кот Мишка из Белгородской области предупреждает об атаках ВСУ благодаря хорошему слуху, уверен народный артист РСФСР Юрий Куклачёв. По словам знаменитого дрессировщика, слух питомца развит лучше, чем у людей, поэтому он раньше улавливает приближение дронов.

Кот Мишка. Обложка © VK / СИЛА В ПРАВДЕ ZOV

Кот Мишка. Обложка © VK / СИЛА В ПРАВДЕ ZOV

«Эти животные, можно сказать, являются естественным РЭБом, которое может предупредить людей об опасности, это очень хорошо», — отметил Куклачёв в интервью aif.ru.

В свою очередь его сын Дмитрий рассказал, как кошки оказывают помощь бойцам на передовой. Он отметил, что у многих отрядов есть свои коты-талисманы. Животные, по словам артиста, не только предупреждают о возможной опасности, но и защищают запасы от грызунов. А ещё питомцы помогают солдатам лучше справляться с нервным напряжением.

На СВО рассказали об уникальном психологе Ржавом, который работает за тушёнку
На СВО рассказали об уникальном психологе Ржавом, который работает за тушёнку

Напомним, ранее Life.ru рассказал историю кота Мишки из Белгородской области, который предупреждает об атаках ВСУ. У усатого ответственная миссия: он часами сидит на дереве и высматривает дроны в небе.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Юрий Куклачев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Животные
  • Общество
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar