Хакеров назвали виновниками масштабного блэкаута в Испании и Португалии

Власти Испании допускают, что причиной масштабных перебоев с электроснабжением в стране могла стать кибератака. Об этом сообщает газета ABC.

Проблемы с подачей электричества продолжаются уже несколько часов. В ряде районов почти полностью отсутствуют мобильный интернет и связь, закрываются супермаркеты, у отделений банков собираются очереди.