Хакеров назвали виновниками масштабного блэкаута в Испании и Португалии
АВС: Власти Испании допускают, что сбой в энергосети мог быть вызван кибератакой
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Власти Испании допускают, что причиной масштабных перебоев с электроснабжением в стране могла стать кибератака. Об этом сообщает газета ABC.
Проблемы с подачей электричества продолжаются уже несколько часов. В ряде районов почти полностью отсутствуют мобильный интернет и связь, закрываются супермаркеты, у отделений банков собираются очереди.
Серьезные сбои наблюдаются в работе светофоров, аэропортов, метро и железнодорожного транспорта. Управление дорожного движения рекомендовало гражданам воздержаться от поездок на личных автомобилях. А ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии привело к полной остановке движения поездов по всей Испании.