Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 16:19

Хакеров назвали виновниками масштабного блэкаута в Испании и Португалии

АВС: Власти Испании допускают, что сбой в энергосети мог быть вызван кибератакой

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Власти Испании допускают, что причиной масштабных перебоев с электроснабжением в стране могла стать кибератака. Об этом сообщает газета ABC.

Проблемы с подачей электричества продолжаются уже несколько часов. В ряде районов почти полностью отсутствуют мобильный интернет и связь, закрываются супермаркеты, у отделений банков собираются очереди.

Погрузились во тьму: Масштабный блэкаут вызвал хаос в Испании и Португалии
Погрузились во тьму: Масштабный блэкаут вызвал хаос в Испании и Португалии

Серьезные сбои наблюдаются в работе светофоров, аэропортов, метро и железнодорожного транспорта. Управление дорожного движения рекомендовало гражданам воздержаться от поездок на личных автомобилях. А ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии привело к полной остановке движения поездов по всей Испании.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Испания
  • Португалия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar