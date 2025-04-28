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Опубликовано 28 апреля 2025, 15:14
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Погрузились во тьму: Масштабный блэкаут вызвал хаос в Испании и Португалии

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение света

Пиренейский полуостров погрузился в хаос из-за внезапного масштабного блэкаута. Испания и Португалия столкнулись с серьёзными перебоями в электроснабжении и потерей связи, сообщает телеканал La Sexta.

Из-за электричества не работают светофоры, на дорогах хаос. Видео © X / libertaddigital

От Мадрида до Севильи, от Барселоны до Валенсии – сотни городов Испании ощутили на себе последствия отключения, которое началось около 12:30 по местному времени в понедельник (13:30 мск). Паника охватила жителей, лишившихся не только света, но и мобильной связи. Международный аэропорт Мадрид-Барахас столкнулся с серьёзными проблемами, метро и железнодорожное сообщение было парализовано, а на улицах городов воцарился транспортный коллапс из-за неработающих светофоров.

Эхо энергетического кризиса докатилось и до Португалии, а также затронуло Андорру и часть Франции. Причины блэкаута пока не раскрываются, власти в сотрудничестве с энергетическими компаниями прилагают все усилия для установления обстоятельств случившегося.

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А недавно в Грузии наступил энергетический коллапс: крупнейшие города страны, включая столицу Тбилиси и прибрежный Батуми, внезапно оказались во власти тьмы. Масштабное отключение электроэнергии парализовало жизнедеятельность мегаполисов, оставив без света также Кутаиси, Поти, Рустави и другие населённые пункты. Жители Батуми запечатлели на видеокадрах погружение части города в блэкаут.

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freepik

Николь Вербер
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