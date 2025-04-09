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Регион
8 апреля, 23:02

Крупнейшие города Грузии погрузились в блэкаут из-за отключения электричества

Массовое отключение электричества произошло в Грузии. Без света остались крупнейшие города республики, такие как Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави и другие. Об этом сообщил SHOT.

На снятых жителями Батуми кадрах видно, что часть города погрузилась в блэкаут. Точные причины произошедшего пока неизвестны. Объекты инфраструктуры перевели на аварийное питание от генераторов.

Блэкаут в Батуми. Видео © Telegram / SHOT

Израиль прекращает подачу электричества в сектор Газа
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Без света недавно остались и более 100 населённых пунктов в Красноярском крае. Электроснабжение нарушил разрушительный ураган, который накрыл сразу несколько сибирских регионов 5 апреля.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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