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7 апреля, 04:54

Более 160 населённых пунктов остаются без света в Красноярском крае после шторма

Высоковольтная опора. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Высоковольтная опора. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

В Красноярском крае продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, которое было нарушено мощным ураганом. Без света в настоящий момент продолжают оставаться жители 162 населённых пунктов, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ликвидации разрушительных последствий стихии задействованы 510 человек и 212 единиц техники. Сроки завершения работ пока неизвестны. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Минусинске, где, по данным местной мэрии, около 400 абонентов всё ещё остаются без электроэнергии.

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Штормовой ветер накрыл Кузбасс, Алтай, Хакасию и другие северные районы России 5 апреля. Ураган был такой силы, что повалил десятки деревьев и посрывал крыши. Многие населённые пункты погрузились в блэкаут.

Антон Голыбин
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