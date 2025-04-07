Более 160 населённых пунктов остаются без света в Красноярском крае после шторма
Высоковольтная опора. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio
В Красноярском крае продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, которое было нарушено мощным ураганом. Без света в настоящий момент продолжают оставаться жители 162 населённых пунктов, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В ликвидации разрушительных последствий стихии задействованы 510 человек и 212 единиц техники. Сроки завершения работ пока неизвестны. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Минусинске, где, по данным местной мэрии, около 400 абонентов всё ещё остаются без электроэнергии.
Штормовой ветер накрыл Кузбасс, Алтай, Хакасию и другие северные районы России 5 апреля. Ураган был такой силы, что повалил десятки деревьев и посрывал крыши. Многие населённые пункты погрузились в блэкаут.