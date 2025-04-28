Выглядит нелепо: В ГД высмеяли Киев за предложение помочь Испании в борьбе с блэкаутом
Депутат Белик: Предложение Киева о помощи Испании с блэкаутом выглядит нелепо
Ситуация в энергосистеме самой Украины остаётся сложной, поэтому предложение помочь Испании пережить блэкаут выглядит нелепо. Об этом в беседе c Life.ru заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик.
По словам парламентария, то, что украинские специалисты могут поделиться с европейскими коллегами своим опытом борьбы с отключениями света, не выдерживает никакой критики.
Лучше бы киевский режим внимал нуждам своего народа и стремился к прекращению конфликта, а не ударялся в очередную демагогию. Весьма сомнительно, что опыт Украины, электросети которой сейчас присоединены к европейским и не могут функционировать без них, имеет хотя бы какую-то ценность для стран Европы
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик.
Белик добавил, что импорт электроэнергии на Украину привёл к резкому росту оптовых цен в соседних странах ЕС. Так что предложение Киева поделиться опытом выглядит по меньшей мере нелепо и даже издевательски, заключил депутат.
Напомним, Испания и Португалия столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и нарушениями в работе систем связи. Энергетический кризис затронул также Андорру и некоторые районы Франции. В Испании из-за масштабного отключения электричества было полностью приостановлено движение поездов. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации создан антикризисный комитет. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев готов помочь в восстановлении стабильной работы энергосетей, поделиться знаниями и опытом.
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