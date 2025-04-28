Лучше бы киевский режим внимал нуждам своего народа и стремился к прекращению конфликта, а не ударялся в очередную демагогию. Весьма сомнительно, что опыт Украины, электросети которой сейчас присоединены к европейским и не могут функционировать без них, имеет хотя бы какую-то ценность для стран Европы