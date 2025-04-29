Решение дефицита в ВСУ: На Западе назвали запасной план Киева при провале переговоров

Программа «Линия дронов» должна помочь решить дефицит личного состава в ВСУ. Она может стать запасным планом в случае провала переговоров о прекращении огня, сообщает The New York Times.

В статье указано, что для управления одним FPV-дроном требуется команда из четырёх человек: пилот, штурман, оружейник и оператор ретрансляционного дрона. Издание отмечает, что найти подходящих сотрудников на эти роли легче, чем в пехоту. Цены на беспилотники варьируются от $500 до $750 за единицу. Это дешевле, чем артиллерийские снаряды большого калибра, стоимость которых приближается к $3 тысячам за штуку.

Военные эксперты подчёркивают, что использование дронов в текущих масштабах уже дало ощутимые результаты. Программа «Линия дронов» может стать жизнеспособной альтернативой, если переговоры о прекращении огня не приведут к положительному исходу.