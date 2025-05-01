Ночь ведьм, ландыши и костры: первомайские традиции со всего света Почему в Швеции и Ирландии на 1 Мая жгут костры и какие цветы дарят в этот день во Франции? А что чтят вьетнамцы и боливийцы, помимо Дня труда? Ответы — в материале Life.ru. 30 апреля, 21:27 Начало мая — праздничный период во многих странах мира. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Conny Sjostrom

Танцы у майского дерева в Италии

В Италии 1 Мая является государственным праздником. Это не просто День труда, это день борьбы за равноправие, за права рабочих. На улице крупных городов профсоюзы организуют мирные шествия, заканчивающиеся выступлениями музыкантов под открытым небом.

Но это также и романтический праздник. Существует поверье, в котором говорится, что оставленная молодым человеком в этот день зелёная ветвь у дверей девушки означает предложение. Если возлюбленная заберёт ветвь — она согласна выйти замуж, если оставит на крыльце — это означает отказ.

Также итальянцы в этот день украшают майское дерево. Наряжают его конфетами, лентами и празднуют возле него 1 Мая. Эта традиция появилась благодаря богине Флоре, в чью честь в Древнем Риме устраивали торжества, наряжая статую божества гирляндами из цветов и бантов.

Традиция танцев у майского дерева существует в Италии со времён Рима. Фото © Getty Images / Lizenzfreie Editoral-Bilder (RF)

Вручение лей на Гавайях

Поэт Дон Бландинг в 1927 году придумал первомайский праздник на Гавайях — День цветочной гирлянды леи. Ожерелья из жасмина, орхидей и других цветов вручают каждому прибывшему на остров гостю. На каждом гавайском острове свои цвета леи: у Мауи — розовый, у Оаху — жёлтый, а на Большом острове — красный. В Гонолулу в 2009 году даже поставили рекорд: сплели бусы длиной 162,5 метра.

В этот день гавайцы устраивают конкурсы красоты, народные танцы, ярмарки, поют песни под гитару.

На Гавайях Первое мая — день национальных традиций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm

Майское дерево в Германии

С одной стороны, праздник 1 Мая в Германии похож на российский. Во-первых, это выходной день. А во-вторых, с самого утра в крупных городах профсоюзы трудящихся организуют митинги и демонстрации. Так празднуется Tag der Arbeit (День труда).

Но есть и необычная традиция, связанная с языческим праздником в честь возрождающейся природы и расцветающей весны — Вальпургиевой ночью. На центральных площадях городов Германии устанавливают огромное майское дерево Maibaum — символ плодородия и новой жизни. Это высокий ствол с зелёным венком на верхушке, наряженный молодой зеленью и цветами.

В этот день местные жители и туристы могут потанцевать, попеть, купить на ярмарке мастеров тематические сувениры.

Майское дерево в Германии — символ весны и новых начинаний. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FooTToo

День ландыша во Франции

1 Мая является официальным государственным праздником и во Франции. В 1883 году там вышло постановление о правах трудящихся. Массовые демонстрации по этому случаю проходят до сих пор.

Символом первомайского праздника стала веточка ландыша: эти цветы принято дарить своим друзьям и близким, а можно и просто прохожим. Французы засушивают цветок и хранят его до следующего праздника на счастье.

Во Франции Первомай стал Днём ландыша. Фото © Shutterstock / FOTODOM / That French Bloke

Бельтайн в Ирландии

Праздник, знаменующий начало лета, — Бельтайн — отмечают в Ирландии. Бельтайн открывает светлое время года, и по этому случаю местные жители разжигают огонь в честь бога солнца. Отсюда другое название праздника — Ночь костров.

Ирландцы тоже устанавливают майское дерево, но здесь это ель со срубленными ветками, кроме верхних. Вокруг дерева устраивают танцы, песнопения, игры для взрослых и детей.

В Ирландии первого мая встречают окончательное наступление тепла. Фото © Getty Images / SOPA Images

Ночь ведьм в Швеции

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Швеции празднуют Вальпургиеву ночь, или Ночь ведьм. В это время шведы разжигают огромные костры, отгоняющие злых ведьм, слетающихся на шабаш.

Взрослые и дети гуляют ночь напролёт по городу, отмечая мистический праздник. Молодые люди поют песни и просят у прохожих угощения. Те, кто осмелится отказать певцам, может услышать в свой адрес неприятные куплеты.

В Швеции на первое мая жгут костры — для защиты от ведьм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kedardome

May Day в Великобритании

May Day — праздник, который отмечают в Англии в первый понедельник мая. Каждый год на восходе солнца с крыши башни Magdalen College в Оксфорде можно услышать пение хора, который означает приход мая. На улицах городов создаётся настоящая атмосфера уличного карнавала с музыкантами, уличными гуляньями и парадами.

В Англии символом майских праздников тоже является майское дерево. Во многих деревнях его устанавливают в центре поселения. Вокруг украшенного ленточками и цветами столба водят хороводы и устраивают танцы. Везде организуют всевозможные конкурсы и гулянья для взрослых и детей.

Британцы встречают начало мая уличными фестивалями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Symeonidis Dimitrios

Студенческий праздник в Финляндии

1 Мая в Финляндии празднуют студенты высших учебных заведений и выпускники школ. В ночь с 30 апреля на 1 мая они собираются на улицах. Обязательный атрибут — белая студенческая фуражка. Этот день похож на наш российский последний звонок.

Существует традиция одевания скульптуры обнажённой девы Хавис Аманды, расположенной на торговой площади Хельсинки. Студенты по очереди омывают статую, после чего торжественно надевают на неё белую студенческую фуражку.

В Финляндии на 1 Мая студенты наряжают скульптуру в Хельсинки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / The Art of Pics

День единства и труда во Вьетнаме

Первомай как День труда начал отмечаться во Вьетнаме с начала прошлого века — как раз тогда в страну стали приходить идеи рабочего движения и деколонизации. После объединения Северного и Южного Вьетнама в 1976 году и окончательного утверждения социализма приобрёл особую популярность. Отмечается сразу после Дня воссоединения 30 апреля, установленного в память освобождения города Хошимина (Сайгон) от интервентов, — так что праздники фактически переходят один в другой.

Вьетнамцы в конце апреля – начале мая чтят память павших за свободу страны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Bokuchava

Во Вьетнаме Первое мая — повод не для борьбы, а для объединения государства и рабочих. Проводятся демонстрации, концерты, мероприятия памяти погибших на войне. Также в это время вьетнамцы навещают родных, поэтому праздник становится семейным.

Праздник Креста в Боливии

В Боливии начало мая сопряжено с праздником Креста. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Боливия — латиноамериканская страна, сочетающая сильные католические и индейские традиции с социалистическими воззрениями. Светский День труда здесь отмечается также 1 мая. На следующие дни празднование переходит в фольклорный фестиваль в память о Кресте, на котором распяли Христа. 2–3 мая в городе Санта-Круз верующие участвуют в общем крестном ходе, а на острове Сурикуи, на озере Титикака, где сохранилось плетение лодок из тростника, выступают ансамбли традиционной музыки и танцев. Также 3 мая в некоторых департаментах в честь начала сельскохозяйственных работ исполняют танец изобилия и просят святых о хорошем урожае.

Авторы Екатерина Субботина