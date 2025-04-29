«Наказание свыше»: Экстрасенс разгадала причину блэкаута в Испании и Португалии
Экстрасенс Миронова: Блэкаут в Испании является наказанием свыше за грехи Европы
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Массовое отключение света в Испании и Португалии можно объяснить изменениями в геомагнитном поле Земли. Кроме того, это может являться наказанием свыше за грехи, в которых утопает Европа, рассказала в беседе с Life.ru экстрасенс Дарья Миронова.
Геомагнитное поле Земли смещается, и хаос, связанный с отключением электроэнергии в Испании и Португалии, имеет отношение к магнитным аномалиям, которые учёные объяснить пока затрудняются. Это смещение оси Земли, происходящее сейчас по всему миру и провоцирующее аномальные изменения климатических условий.
Геомагнитные полюса Земли меняют своё направление, это также будет заметно у птиц. Орнитологи также увидят, что миграция птиц изменилась. Связано это, конечно, с магнитными аномалиями поля Земли. Планеты реагируют в определённой форме трансформацией. Многие просвещённые сейчас говорят, что мы переходим в новую стадию, в новое измерение, в новый формат восприятия длины, ширины и высоты. Будут сделаны новые открытия, которые покажут, что, возможно, коммуникационные системы нужно будет дорабатывать в связи с тем, что геомагнитное поле Земли меняется.
Собеседница Life.ru также считает, что блэкаут стал наказанием за грехи и ложь европейцев.
«Это может говорить о том, что Европа погрязла в греховности, во лжи, в манипуляции, в агрессии, и, конечно, это наказание свыше», — заключила Миронова.
Напомним, Испания и Португалия столкнулись с перебоями в электроэнергии и сбоями в работе связи. Энергетический кризис затронул также Андорру и ряд регионов Франции. В Испании из-за блэкаута полностью остановилось железнодорожное сообщение. В связи с ЧП был создан антикризисный комитет и введён режим ЧС. Ущерб, по оценкам экспертов, составил до 200 миллионов евро.