«Наказание свыше»: Экстрасенс разгадала причину блэкаута в Испании и Португалии

Геомагнитные полюса Земли меняют своё направление, это также будет заметно у птиц. Орнитологи также увидят, что миграция птиц изменилась. Связано это, конечно, с магнитными аномалиями поля Земли. Планеты реагируют в определённой форме трансформацией. Многие просвещённые сейчас говорят, что мы переходим в новую стадию, в новое измерение, в новый формат восприятия длины, ширины и высоты. Будут сделаны новые открытия, которые покажут, что, возможно, коммуникационные системы нужно будет дорабатывать в связи с тем, что геомагнитное поле Земли меняется.