«Переход в новую стадию»: Блэкаут в Европе связали со смещением геомагнитного поля Земли
Экстрасенс Миронова нашла связь блэкаута в Европе и геомагнитного поля Земли
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Европа погрязла в греховности, лжи, манипуляции и агрессии, с чем и связано необъяснимое отключение света в Испании, Португалии, Бельгии и Франции. Погружение четырёх стран во тьму является «наказанием свыше», но влияние на событие оказало и смещение геомагнитного поля Земли, рассказала Life.ru экстрасенс Дарья Миронова.
«Геомагнитные полюса Земли меняют своё направление, это также будет заметно у птиц. Орнитологи также увидят, что миграция птиц изменилась. Связано это, конечно, с магнитными аномалиями поля Земли. Планеты реагируют в определённой форме трансформацией. То есть многие сейчас просвещённые говорят, что мы переходим в новую стадию, в новое измерение, в новый формат восприятия длины, ширины и высоты», — объяснила Миронова.
Экстрасенс также рассказала, что в ближайшее время мир могут ждать новые открытия, которые направят нас на доработку коммуникационных систем, связанных с телефонной и интернет-связью. Кроме того, планету ждут большие реформы, которые исключат постоянные перебои и внезапные отключения электроэнергии.
«Также это связано с бесконечными солнечными вспышками, о которых я неоднократно говорила. Это может говорить о том, что Европа погрязла в греховности, во лжи, в манипуляции, в агрессии, и, конечно, это наказание свыше», — заключила Миронова.
Напомним, что Испания и Португалия переживают серьёзные перебои в электроснабжении, что привело к сбоям в работе систем связи. Энергетический кризис также затронул Андорру и отдельные районы Франции и Бельгии. В Испании блэкаут вызвал полную остановку железнодорожного сообщения. Для борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации создан антикризисный комитет.