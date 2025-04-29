«Переход в новую стадию»: Блэкаут в Европе связали со смещением геомагнитного поля Земли

Европа погрязла в греховности, лжи, манипуляции и агрессии, с чем и связано необъяснимое отключение света в Испании, Португалии, Бельгии и Франции. Погружение четырёх стран во тьму является «наказанием свыше», но влияние на событие оказало и смещение геомагнитного поля Земли, рассказала Life.ru экстрасенс Дарья Миронова.

«Геомагнитные полюса Земли меняют своё направление, это также будет заметно у птиц. Орнитологи также увидят, что миграция птиц изменилась. Связано это, конечно, с магнитными аномалиями поля Земли. Планеты реагируют в определённой форме трансформацией. То есть многие сейчас просвещённые говорят, что мы переходим в новую стадию, в новое измерение, в новый формат восприятия длины, ширины и высоты», — объяснила Миронова.

Экстрасенс также рассказала, что в ближайшее время мир могут ждать новые открытия, которые направят нас на доработку коммуникационных систем, связанных с телефонной и интернет-связью. Кроме того, планету ждут большие реформы, которые исключат постоянные перебои и внезапные отключения электроэнергии.